Samsung Galaxy Watch5 Pro: PREZZO da PAURA su MediaWorld

Sfida l’impossibile con al polso il tuo nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro. Oggi puoi realizzare il tuo sogno acquistandolo a soli 319,99 euro, invece di 499,99 euro. Un’occasione più unica che rara disponibile solo su MediaWorld. Addirittura hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Questo modello è stato pensato per chi ama l’avventura e per chi vuole indossare il meglio in quanto a materiali e tecnologia. Il vetro in cristallo di zaffiro è fino a due volte più solido di qualsiasi altro display. La batteria è la più potente della linea wearable di Samsung. L’ultima funzione Route Workout ti permette di importare i percorsi workout in formato GPX dal tuo smartphone all’orologio.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: la qualità te la regala MediaWorld

MediaWorld ti sta regalando la qualità permettendoti di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 319,99 euro. Grazie a questo smartwatch potrai occuparti pienamente del tuo corpo. Non solo monitorerai gli allenamenti e i progressi ma anche la tua composizione corporea. Conosci in qualsiasi momento frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e livello di stress. Ogni notte controllerà anche la qualità del tuo sonno.

Pensa, grazie ai suoi sensori di ultimissima generazione potrai anche effettuare ovunque e in meno di un minuto il tuo personale elettrocardiogramma (ECG) che potrai inviare al tuo medico con un solo tap. Inoltre, avrai anche la possibilità di misurare la tua pressione arteriosa con estrema precisione. Cogli al volo questa occasione firmata MediaWorld. Acquistalo subito a soli 319,99 euro, anziché 499,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.