Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE: il Prime Day ABBATTE il prezzo

Approfitta subito del Prime Day 2023 per acquistare i migliori prodotti di tecnologia a prezzi pazzeschi! In questo momento è ancora disponibile il Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE a soli 349 euro, invece di 549 euro. In pratica stai risparmiando esattamente 200 euro sul prezzo di listino. Tra l’altro, precisiamo, questa è la versione LTE che ti permette di avere una connessione dati indipendente con eSIM dati.

Un’occasione unica per ottenere questo smartwatch top di gamma esagerato prodotto da Samsung. La cassa in titanio da 45 mm è super resistente. Studiata per proteggere perfettamente il display, sporge leggermente così da evitare possibili graffi sul vetro. Infatti, questo orologio è stato pensato per chi ama l’avventura e gli sport estremi. Addirittura lo schermo è in cristallo di zaffiro per essere ancora più resistente.

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE: con il Prime Day risparmi un sacco

Risparmia tantissimo grazie al Prime Day con questa super offerta incredibile. Oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE a soli 349 euro. Indossalo e scopri tutte le funzionalità incluse. Con la nuova funzione Route Workout importi tutti i percorsi di allenamento in formato GPX direttamente dal tuo smartphone e li sincronizzi sulla mappa di allenamento. I suoi sensori misurano frequenza cardiaca, pressione arteriosa, ossigeno nel sangue, composizione corporea e tantissimo altro.

Acquista il tuo Galaxy Watch5 Pro LTE a soli 349 euro, invece di 549 euro. Questa promozione è dedicata solo ai clienti Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

