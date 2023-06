Samsung Galaxy Watch5 Pro: irresistibile a 190€ di SCONTO su eBay

Con eBay il risparmio è assicurato. Lasciati sedurre da uno sconto immediato di 190 euro sul nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro, in offerta a soli 309,90 euro, invece di 499 euro. Lo smartwatch top di gamma assoluto ti sta aspettando a un prezzo da sballo. Irresistibile, questo orologio digitale è una vera bomba al polso. Gestisce tutte le notifiche da smartphone permettendoti anche di rispondere a chiamate e messaggi oltre che email e chat.

Inoltre, è nato per essere estremo. La cassa in titanio è stata realizzata per garantirti la massima resistenza anche durante sport estremi ed escursioni all’aperto. Il vetro in cristallo di zaffiro resiste ancora di più a graffi e urti. Il bordo della cassa, leggermente sporgente verso l’alto, assicura una protezione maggiore del display. Tra l’altro con eBay la consegna gratuita è inclusa nell’offerta così come la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 103,30 euro al mese.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: tanta potenza direttamente al tuo polso

Con il Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm indossi al polso il meglio della tecnologia. Il GPS integrato è in grado di tracciare qualsiasi percorso, anche il più impervio, per un orientamento perfetto. La batteria è stata perfezionata per durare ancora di più, così puoi concentrarti sulle tue avventure senza preoccuparti di altro. I sensori misurano frequenza cardiaca, composizione corporea, pressione arteriosa, ossigeno nel sangue, livello di stress e qualità del sonno. Inoltre, sono in grado di effettuare un elettrocardiogramma.

Acquista il tuo Galaxy Watch5 Pro a soli 309,90 euro, invece di 499 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

