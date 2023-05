Samsung Galaxy Watch5 Pro, il wearable NUMERO UNO crolla su Amazon

Samsung Galaxy Watch5 Pro è nuovamente al centro di una stratosferica offerta di Amazon, di quelle che non puoi assolutamente farti scappare. Infatti, con uno sconto immediato del 36%, il device del colosso sudcoreano crolla a 319€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Stiamo parlando di un risparmio complessivo di 180€, un calo di prezzo ideale per acquistare il wearable di fascia premium al prezzo di un comune smartwatch di fascia media.

C’è uno sconto del 36% su Amazon per il Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 Pro è in tutto e per tutto uno smartwatch di altissimo livello: la cassa circolare in acciaio inossidabile abbraccia un pannello touch a colori di altissimo livello, mentre un nutrito numero di sensori ad altissima precisione monitorano costantemente la tua salute e le tue prestazioni fisiche.

Infatti, Samsung Galaxy Watch5 Pro è spesso etichettato come uno tra i migliori fitness tracker del momento: il sensore HR registra con precisione la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la temperatura corporea ed effettua anche un ECG (elettrocardiogramma). Inoltre, il sistema di tracking riconosce automaticamente il tipo di allenamento in corso offrendoti numerosi consigli su come migliorare le tue prestazioni e mantenere uno stile di vita sano.

Prendi al volo questa vantaggiosa offerta di Amazon fintanto che è ancora disponibile. Il super smartwatch di fascia premium di Samsung crolla di ben 180€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

