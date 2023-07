Samsung Galaxy Watch5 Pro: il più esclusivo, OGGI ad un prezzo WOW su Amazon

Oggi vi parliamo di uno smartwatch di casa Samsung davvero esclusivo; è il più potente della compagnia. Il Galaxy Watch5 Pro rappresenta la soluzione che più esclusiva che vi sia. È un wearable senzazionale che serve per monitorare lo status fisico, il benessere, tenere traccia dei progressi sportivi, ma non solo. Ha una batteria che assicura un’autonomia degna di nota ed ha una scocca in titanio. La versione che vi proponiamo oggi ha la cassa da 45 mm nera e costa 313,05€ al posto di 499,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: il top per chi cerca uno smartwatch

Questo smartwatch di Samsung è il più esclusivo del mercato; oltre ad avere una finitura estetica unica nel suo genere con display in cristallo di zaffiro e cassa in titanio, dispone di tantissime funzionalità incredibili. Pensiamo al tracking del GPS che, mediante la funzione Route Workout, si possono impostare percorsi di allenamento in GPX direttamente dal telefono al Galaxy Watch 5 Pro e non serve sincronizzare nulla; avverrà tutto in automatico.

La batteria assicura un’autonomia degna di nota; non dovrete temere di rimanere a secco. In più. il sensore bioattvo serve per controllare più cose in simultanea: salute cardiovascolare, rilevare le frequenze cardiache e la pressione sanguigna insolita. Non di meno, monitora il sonno e tiene traccia delle varie fase; questo serve per creare abitudini sane e migliorare la qualità della vita. Non di meno, è un notificatore eccellente da polso, puntuale e preciso.

Rispetto al valore di listino lo pagherete solo 337,05€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

