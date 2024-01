Samsung Galaxy Watch5 Pro con sconto SHOCK del -51%

Sei uno sportivo e da tempo stavi cercando la proposta perfetta in ambito smartwatch, senza dover spendere un occhio della testa? Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è in sconto addirittura del 51% su Amazon, solo fino a esaurimento scorte. E, essendo uno dei modelli più interessanti e con più funzioni della gamma, il nostro consiglio è di metterlo nel tuo carrello finché sei ancora in tempo!

Samsung Galaxy Watch5 Pro: uno smartwatch per sportivi a un prezzo imbattibile!

Da menzionare come prima caratteristica fondamentale, la nuovissima funzione Route Workout, che va ben oltre la semplice registrazione del percorso GPS. Ora, puoi impostare o importare percorsi di allenamento in formato GPX, direttamente dal tuo smartphone all’orologio, sincronizzandoli sulla tua mappa di allenamento per personalizzare al meglio il tuo Samsung Galaxy Watch5 Pro. Un modo innovativo per gestire al meglio la tua esperienza di fitness e spingerti oltre i tuoi limiti!

La batteria a lunga durata, inoltre, è tua alleata costantemente, garantendoti la tranquillità di poter dare il massimo senza preoccuparti della durata del tuo smartwatch. Con la migliore capacità di batteria della serie Galaxy Wearable, il modello in questione è pronto a tenere il passo con la tua intensità di allenamento.

Non meno importante, il sensore bioattivo: si tratta del cuore pulsante del Samsung Galaxy Watch5 Pro. Controlla tre sensori di salute, monitorando la frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare ed è grado di rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite. Riesce, quindi, a fornirti un quadro completo della tua salute fisica, offrendoti informazioni preziose per ottimizzare il tuo benessere.

Il monitoraggio del sonno, inoltre, diventa un’esperienza dettagliata grazie alla tecnologia smartwatch fitness tracker. Questa avanzata funzione tiene traccia delle fasi del sonno, aiutandoti a sviluppare abitudini più sane e identificando il tuo tipo di sonno. notte dopo notte. Un contributo essenziale per migliorare la tua qualità del riposo e raggiungere livelli superiori di benessere.

Precisiamo che, come potrai sicuramente immagina, lo smartwatch in questione è resistente anche alle condizioni più avverse. Il display frontale, ora due volte più resistente grazie al cristallo di zaffiro, garantisce una durabilità straordinaria. La cassa in Titanio Nero o Grigio completa il look indistruttibile, pronta a resistere a qualsiasi colpo. Per tutto quello che ti abbiamo raccontato sul Samsung Galaxy Watch5 Pro, ti consigliamo di sfruttare lo sconto del 51% e di portarlo a casa quanto prima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.