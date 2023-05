Samsung Galaxy Watch5 Pro al 43% in MENO: Amazon SPACCA il WEB

Hai deciso di acquistare uno smartwatch senza fare rinunce? Stai cercando l’offerta giusta per risparmiare qualcosina ma acquistare comunque un top di gamma? Allora non perdere questa opportunità. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 285,95 euro, invece che 499 euro.

In questo momento quindi puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 43% che ti permette di risparmiare ben 213 euro. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: il meglio del meglio a prezzo shock

Sul fatto che Samsung Galaxy Watch5 Pro sia uno dei migliori smartwatch sul mercato non ci sono dubbi. Oggi però puoi averlo una cifra davvero vantaggiosa. Si presenta con un bellissimo display AMOLED rotondo da 1,4 pollici in cristallo di zaffiro, e una cassa in titanio che gli donano una resistenza incredibile.

Potrai goderti le oltre 90 modalità sportive e il monitoraggio in tempo reale dei tuoi sforzi mentre ti alleni. Grazie al GPS integrato è in grado di tenere traccia dei tuoi spostamenti in modo preciso senza che ti porti dietro lo smartphone. Ha una resistenza all’acqua fino a 50 metri e una super batteria da 590mAh in grado di durare a lungo.

È chiaro che questa offerta è troppo allettante per durare ancora molto tempo. Per cui prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 285,95 euro, invece che 499 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.