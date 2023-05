Samsung Galaxy Watch5 Pro: 30% di SUPER SCONTO su Unieuro

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è uno smartwatch top di gamma dalle caratteristiche ancora più premium. La scocca in titanio e il vetro in cristallo di zaffiro rendono questo dispositivo indistruttibile e quindi adatto anche agli sport più estremi. Grazie a Unieuro oggi lo ottieni a un prezzo di favore. Acquistalo al 30% di sconto con soli 349,90 euro, invece di 499,90 euro.

Si tratta di un’occasione speciale da cogliere subito al volo. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito presso il negozio Unieuro più vicino a te. E se proprio vuoi strafare, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 116,63 euro al mese. Devi solo selezionare PayPal o Klarna come metodi di pagamento e in pochi click ecco il tuo mini finanziamento incluso.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: l’eccellenza al tuo polso

Indossa l’eccellenza con il Samsung Galaxy Watch5 Pro a un prezzo super scontato grazie a Unieuro. Sincronizza la tua lista percorsi con la funzione Route Workout, importandola dal tuo smartphone in formato GPX. Vai lontano e ritorna al luogo esatto di partenza con la funzione Track Back. Nel frattempo continua a monitorare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, calorie bruciate, composizione corporea e livello di stress.

Prova anche la pressione arteriosa ed effettua un elettrocardiogramma in pochi secondi da condividere con il tuo medico. Scopri la qualità del tuo sonno e migliora le tue abitudini di riposo per una vita più sana e serena. Approfitta dell’offerta ora disponibile online con Unieuro. Acquista il Galaxy Watch5 Pro a soli 349,90 euro, invece di 499,90 euro. Puoi anche pagare in 3 rate tasso zero con PayPal o Klarna con pochissimi e semplici click, senza dover fornire alcuna garanzia come busta paga o simili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.