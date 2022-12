Samsung Galaxy Watch5 Pro a 199€ in MENO (Amazon)

Ti dico subito che questa è un offerta incredibilmente vantaggiosa, ma proprio perché è straordinaria durerà pochissimo, quindi dovrai essere veloce per avvalertene. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 299,99 euro, invece che 499 euro.

Con questo ribasso del 40% potrai risparmiare ben 199 euro sul prezzo originale. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo smartwatch si presenta con una cassa da 44 mm e un’ottima batteria. GPS integrato per il tracciamento dei tuoi spostamenti mentre svolgi le tue attività sportive ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: lo smartwatch dei sogni in super sconto

Samsung Galaxy Watch5 Pro gode di un potente sensore bioattivo che riesce a tenere traccia del tuo stato di salute monitorando la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, le fasi del sonno e tanto altro. L’innovativa funzione Route Workout ti permette d’importare percorsi di allenamento informato GPX e sincronizzarli sulla tua mappa di allenamento. Inoltre in grado di supportare oltre 90 esercizi.

È dotato di un bellissimo display in cristallo di zaffiro resistente ai graffi e ultra leggero. Grazie anche al comodo cinturino in silicone potrai tenerlo al polso per tutte le tue attività sportive e non senza nessun fastidio. Avrai la possibilità di pagare con NFC senza tirare fuori il tuo smartphone, direttamente con il tuo smartwatch. Non solo avrai la possibilità di ricevere le notifiche di chiamate messaggi ma potrai anche rispondere usando la tastierino integrato. È resistente all’acqua fino a 50 m con certificazione IP68 e ha una batteria che può durare per 3 giorni consecutivi, che considerato le prestazioni che offre, è tantissimo.

In questo momento non potrai trovare di meglio. Uno smartwatch spettacolare, di altissimo livello, a un prezzo super vantaggioso. Perciò, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 299,99 euro, invece che 499 euro. Grazie servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

