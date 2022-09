Samsung Galaxy Watch5 a un prezzo MAI VISTO su Amazon

Oggi Amazon propone in offerta uno smartwatch di altissimo livello a un prezzo da capo giro. Stiamo parlando del bellissimo Samsung Galaxy Watch5 che oggi potrai avere a 245,36 euro, invece che 329 euro.

Questo smartwatch non sacrifica praticamente niente. Ha un design accattivante che mixa con sapienza, eleganza e sportività. Un ampio display AMOLED circolare da 1,4 pollici, una batteria che si ricarica alla velocità della luce e più del doppio resistente rispetto ai suoi predecessori.

Uno smartwatch che non teme confronti, e anzi, ne va quasi alla ricerca, per dimostrare il suo strapotere. Oggi per altro è in offerta su Amazon, e quindi se fai in fretta, potrai mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch5 a 245,36 euro.

Samsung Galaxy Watch5: leggero e versatile

Samsung Galaxy Watch5 pesa soltanto 33,5 grammi ha dimostrazione di quanto l’azienda sudcoreana abbia pensato a uno smartwatch che poi tenere al polso per ore, anche mentre dormi, senza avere nessun fastidio. È dotato dello Sleep Tracker, una nuovo tecnologia per monitoraggio del sonno che rileva il russamento, taccia le fasi del sonno e quindi pianifica l’ora di andare a dormire.

Controlla il tuo stato di salute grazie al sensore BioActive 3 in 1 che analizza l’impedenza bioelettrica, la percentuale di massa grassa e il peso dei muscoli. Guarda i tuoi progressi con feedback personalizzati e migliora la tua vita. Se dovesse scaricarsi, niente paura, in meno di 30 minuti passa dallo 0% al 45% di carica.

Il display è realizzato in cristallo di zaffiro, per resistere agli urti, ai graffi e all’acqua. Scegli gli esercizi che vuoi fare per mantenerti in forma tra i 90 tracciabili. Uno smartwatch fitness veramente incredibile. Non perdere l’occasione di averlo al 25% in meno. Cogli al volo questa offerta di Amazon e fai tuo il bellissimo Samsung Galaxy Watch5 che a 245,36 euro, invece che 329 euro.

