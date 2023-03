Samsung Galaxy Watch5: prezzo imperdibile, oggi a soli 202€

Cerchi uno smartwatch con WearOS e non vuoi fare nessun compromesso? Nessuna paura: ti veniamo in soccorso con un’offerta di Amazon decisamente interessante. Il nuovo Galaxy Watch5, il più avanzato smartwatch targato Samsung di sempre, è nuovamente in forte sconto su Amazon. Ti suggerisco di fare in fretta, perché l’offerta è a tempo limitato e in precedenza le unità in promozione erano andate esaurite molto in fretta.

Oggi il Samsung Galaxy Watch5 può essere tuo ad appena 202€, grazie ad un generoso sconto del 32%. Il modello in offerta è quello nella colorazione Pink Gold, ma se preferisci gli altri colori non c’è problema, sono scontati anche loro. Ad esempio il modello con cinturino e cassa neri viene proposto a 205€, appena 2€ in più.

Il Samsung Galaxy Watch5 è un orologio fitness avanzato che offre molte funzioni utili per la tua salute. Grazie alla tecnologia di tracking del sonno avanzata, l’orologio monitora il sonno e ti aiuta a pianificare l’ora di andare a dormire, rilevando il russamento e tracciando le fasi del sonno. Inoltre, grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1, il Galaxy Watch5 controlla il tuo cuore, monitorando la tua frequenza cardiaca e offrendo anche la possibilità di eseguire un ECG.

Il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA) aiuta a monitorare la percentuale di massa grassa e il peso dei muscoli scheletrici, fornendo feedback personalizzati sul tuo progresso. Se stai seguendo una dieta o vuoi tenere sotto controllo il tuo peso, avere uno strumento per la BIA sempre a portata di polso è uno strumento fondamentale per assicurarti di raggiungere sempre i tuoi obiettivi,

La batteria a ricarica veloce permette all’orologio di passare dallo 0% al 45% di carica in circa 30 minuti, mentre la resistenza all’acqua e il display frontale in cristallo di zaffiro lo rendono molto resistente. Grazie all’offerta di Amazon che ti abbiamo segnalato oggi, il Samsung Galaxy Watch5 può essere tuo a soli 205€, un prezzo decisamente interessante per quello che, a nostro giudizio, è il migliore smartwatch con WearOS attualmente in commercio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.