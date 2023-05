Samsung Galaxy Watch5: il PREZZO CROLLA su Monclick

Acquista ora il Samsung Galaxy Watch5 a soli 219,90 euro, invece di 299,90 euro. Grazie a questo incredibile sconto Monclick ti sta facendo un enorme regalo. Sì, perché inclusa hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 73,30 euro l’una selezionando PayPal o Klarna. La prima al momento dell’acquisto, le altre due nei mesi appena successivi.

Il potente Samsung BioActive Sensor 3 in 1 controlla efficacemente tre sensori di salute. Primo, il Sensore dell’Analisi dell’Impedenza Bioelettrica. Secondo, il Sensore dell’Impulso Elettrico del Cuore (ECG). Terzo, il Sensore del Tasso Cardiaco Ottico. La sua batteria ti permette di utilizzarlo per più giorni e sono necessari solo 30 minuti di ricarica per passare da 0% a 45%.

Samsung Galaxy Watch5: salute e allenamento al tuo polso

Metti al polso salute e allenamento grazie al Samsung Galaxy Watch5 40mm. Qualunque sia la sfida lui risponderà a dovere. Il display in cristallo di zaffiro è resistente a urti e graffi. Inoltre, è impermeabile all’acqua potendolo quindi portare sempre con te. Doccia, piscina o mare, questo smartwatch non teme nulla. Anche in montagna saprà fornirti tutte le informazioni necessarie affinché le tue escursioni procedano bene e in sicurezza.

Acquista ora il Galaxy Watch5 su Monclick. Te lo ricordiamo: oggi puoi approfittare di un super sconto che ti permette di metterlo nel carrello a soli 219,90 euro, anziché 299,90 euro. Inoltre, la consegna è gratuita e puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero da soli 73,30 euro l’una. Cosa stai aspettando? Qualità e risparmio ti stanno aspettando proprio ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.