Samsung Galaxy Watch5 a un PREZZO BOMBA su Unieuro

Con Unieuro non si scherza. Oggi puoi acquistare l’ottimo Samsung Galaxy Watch5 44mm a un prezzo super esplosivo! Mettilo nel carrello a soli 269 euro, invece di 329 euro. Super risparmio quindi, garantito da questo colosso che ha deciso di regalarti la consegna gratuita a domicilio. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche pagare in 3 rate tasso zero da soli 89,96 euro al mese.

Un’offerta potente che non puoi perdere assolutamente. Scegliere il Galaxy Watch5 significa affidarsi a uno smartwatch top di gamma con caratteristiche premium. Prima di tutto il display è in cristallo di zaffiro, super resistente a urti e graffi. Poi il cinturino in morbido silicone anallergico è perfetto per sport e vita quotidiana perché lo indossi comodamente e si igienizza in un attimo.

Samsung Galaxy Watch5: l’eccellenza oggi costa poco

Grazie a Unieuro oggi il Samsung Galaxy Watch5 44mm lo porti a casa con soli 269 euro. Un ottimo prezzo per questo spettacolare smartwatch top di gamma. Dotato di Sensori HR, è in grado di misurare la tua composizione corporea e fornirti utili informazioni per salute, allenamento e forma fisica. Tieni sempre sotto controllo la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue e il tuo livello di stress. Se hai bisogno, attiva gli esercizi di respirazione e vedi come torni alla tranquillità mentale.

La sua particolarità è che in meno di un minuto effettui un elettrocardiogramma direttamente dal tuo polso che puoi inviare comodamente al tuo medico di fiducia. Inoltre, i suoi sensori sono anche in grado di misurare la tua pressione arteriosa. Cosa stai aspettando? Scegli Unieuro per risparmiare. Acquista il tuo nuovo Galaxy Watch5 44mm a soli 269 euro, invece di 329 euro. La consegna è gratuita e puoi anche pagare in 3 rate tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.