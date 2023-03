Samsung Galaxy Watch5: oggi con sconto SHOCK su Amazon

Sei alla ricerca di un dispositivo da polso che possa seguirti nelle tue attività fisiche e che possa monitorare alcuni parametri utili per tenere sotto controllo la tua salute? In tal caso, questo magnifico Samsung Galaxy Watch5 è proprio quello che fa al caso tuo. Inoltre, per tua fortuna, oggi e per poco tempo ancora potrai portarlo a casa approfittando subito dell’imperdibile sconto del 35% che ti propone Amazon.

Dunque, con soli € 195,00 potrai avere uno smartwatch completo di ogni funzione e con una batteria a lunga durata. Questo orologio fitness sarà in grado di monitorare la qualità del tuo sonno grazie all’aiuto della tecnologia di tracking del sonno. Il Galaxy watch5 potrà quindi pianificare l’ora più adatta a te per andare a dormire, rileva un’eventuale russamento e capisce tutte le fasi del tuo sonno.

Importantissimo anche per la salute del cuore poiché non manca il sensore Samsung bioactive 3 in 1. Sono presenti tre sensori di salute e di analisi dell’impedenza bioelettrica, il sensore cardiaco elettrico (ecg) e il sensore di frequenza cardiaca ottica. Nello specifico, il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (bia) sarà in grado di monitorare la percentuale di massa grassa (bia), il peso dei muscoli scheletrici e traccerà tutti i tuoi traguardi e successi con dei feedback personalizzati.

Una volta scarico, l’orologio fitness Galaxy Watch5 sarà in grado di passare da un’autonomia di 0% al 45% il soli 30 minuti circa. Dunque, in pochi minuti sari pronto per ripartire con il tuo fantastico smartwatch. Resistente all’acqua, il display frontale rigido è realizzato in cristallo di zaffiro, quindi estremamente resistente anche ai graffi.

Un dispositivo da polso unico che sicuramente farà invidia a molti e oggi lo potrai avere ad un prezzo incredibilmente basso rispetto al prezzo di listino. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il Samsung Galaxy Watch5 a soli € 195,00 approfittando dello sconto del 35%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.