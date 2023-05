Samsung Galaxy Watch5: MediaWorld ABBATTE il PREZZO (-30%)

MediaWorld ha deciso di abbattere il prezzo di uno degli smartwatch top di gamma più amato di sempre. Acquista il Samsung Galaxy Watch5 a soli 209 euro, invece di 299 euro. Quasi 100 euro di risparmio con uno sconto del 30% su questo prodotto. Che affare spettacolare da non perdere! Tra l’altro hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine.

Inoltre, con MediaWorld Tasso Zero puoi anche decidere di pagare il tuo acquisto in comode rate senza interessi. In pratica compri subito e paghi un po’ alla volta. Indossalo al polso e scopri tutta la sua potenza. Dotato di sensori speciali, questo dispositivo monitora frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, livello di stress e qualità del sonno. In più misura anche pressione arteriosa e composizione corporea.

Samsung Galaxy Watch5: molto più di un semplice smartwatch

Il Samsung Galaxy Watch5 40mm è molto più di un semplice smartwatch. È vero che puoi ricevere ed effettuare chiamate, rispondere a messaggi, chat ed email direttamente dal polso, ma c’è tanto di più. Pensa, in meno di un minuto puoi addirittura effettuare un elettrocardiogramma e inviarlo al tuo medico di fiducia. E con la composizione corporea sotto controllo rivela se ti stai allenando troppo o troppo poco. Sii consapevole della tua salute fisica e della tua serenità mentale.

Raggiungi i tuoi obiettivi per assicurarti una salute di ferro e una mente serena nonostante una vita così stressante. Il Galaxy Watch5 con display in cristallo di zaffiro non solo è resistente, ma anche impermeabile all’acqua. Insomma, puoi portarlo sempre con te in ogni tua avventura. Acquistalo ora a soli 209 euro, invece di 299 euro. Solo su MediaWorld con consegna gratuita e possibilità di Tasso Zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.