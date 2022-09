Samsung Galaxy Watch5, lo smartwatch più bello di sempre a prezzo WOW

Il nuovissimo e bellissimo smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch5 è in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre. Infatti, grazie allo sconto del 14%, il wearable di Samsung crolla ad appena 256€ e rappresenta la migliore soluzione del momento in ambito smartwatch.

A un prezzo assolutamente aggressivo, il device del colosso sudcoreano ha tutte le caratteristiche al posto giusto per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre eccellente sotto tutti i punti di vista: una volta allacciato al polso comprenderai immediatamente perché è stato immediatamente incoronato come uno tra i migliori wearable al mondo.

Lo spettacolare Samsung Galaxy Watch5 crolla di prezzo su Amazon: prendilo subito

Realizzato con materiali di altissimo livello e con un cinturino morbido e resistente, Samsung Galaxy Watch5 monta un bellissimo display ad altissima risoluzione con un’ottima calibrazione dei colori e luminosità all’aperto. Sul retro il sensore HR 3 in 1 effettua costantemente l’analisi dell’impedenza bioelettrica, registra il battito cardiaco e può anche effettuare un ECG.

Ideale per tracciare numerose tipologie di allenamento, scoprirai in battito di ciglia che lo smartwatch di Samsung è anche il compagno ideale per monitorare le prestazioni e migliorare la tua forma fisica. Inoltre, il nuovo modello dispone anche di una batteria intelligente in grado di raggiungere il 50% di carica in appena 30 minuti.

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca del miglior smartwatch del momento da utilizzare di fianco a uno smartphone Android, il nuovissimo wearable del colosso sudcoreano è la soluzione ideale. Se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra grazie ai servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.