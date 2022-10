Samsung Galaxy Watch5, lo smartwatch da SOGNO ora a prezzo GIUSTO

Sono ormai anni che Samsung realizza smartwatch di altissimo livello ma solo con l’ottimo Samsung Galaxy Watch5, attualmente in offerta su eBay, ha raggiunto la perfezione. Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel epico sotto tutti i punti di vista, il wearable del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare le tue più intime necessità senza alcun compromesso.

Partendo dal design, come puoi notare nell’immagine sottostante, campeggia una bellissima cassa circolare in acciaio ad alta resistenza, impermeabile, che abbraccia un altrettanto eccellente display AMOLED con una perfetta illuminazione per assicurarti il massimo della leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Samsung Galaxy Watch5 è in offerta su eBay a un prezzo niente male

Da smartwatch di fascia alta qual è, Samsung Galaxy Watch5 è anche ai primi posti per quanto riguarda il tracking della salute. Il device monta un precissimo sensore HR che registra costantemente la frequenza cardiaca, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed effetta anche ECG (elettrocardiogramma).

A tutto ciò si aggiungono una batteria con ricarica rapida e un’ottima autonomia e anche il supporto a tantissime modalità di allenamento: ti basta allacciarlo al polso ed ecco che inizia a registrare i dati più importanti per darti modo di migliorare le tue prestazioni e la tua forma fisica.

Cosa stai aspettando? Acquista adesso il bellissimo smartwatch di Samsung fintanto che è ancora in offerta su eBay. Ricorda, infine, che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

