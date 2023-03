Samsung Galaxy Watch5: il top di gamma, oggi in sconto

Se stai cercando un orologio intelligente all’avanguardia che ti aiuti a monitorare la tua salute e la tua attività quotidiana, il Samsung Galaxy Watch5 potrebbe essere quello che fa per te, soprattutto se lo trovi in sconto del 20% su Amazon come oggi, ad un prezzo irresistibile di soli 279,00 euro. Inoltre, ricorda che lo puoi pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Samsung Galaxy Watch5: pochi pezzi a disposizione

Questo smartwatch di ultima generazione è dotato di tecnologie avanzate che lo rendono uno strumento ideale per tenere traccia dei tuoi progressi, sia durante il giorno che durante la notte. Una delle funzionalità più interessanti del Samsung Galaxy Watch5 è il suo sleep tracker. Grazie alla tecnologia di tracking del sonno avanzata, l’orologio può pianificare l’ora di andare a dormire, rilevare il russamento e comprendere e tracciare le fasi del tuo sonno. Ciò significa che puoi avere una comprensione più approfondita della qualità del tuo sonno e utilizzare queste informazioni per migliorare la tua salute e il tuo benessere.

Ma il Samsung Galaxy Watch5 non è solo un tracker del sonno. Grazie al potente sensore Samsung BioActive 3 in 1, l’orologio può controllare tre sensori di salute diversi: il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, il sensore cardiaco elettrico (ECG) e il sensore di frequenza cardiaca ottica. Questi sensori ti consentono di monitorare la tua salute in modo accurato e di ricevere feedback personalizzati sul tuo peso, la tua massa grassa e i tuoi progressi muscolari.

Inoltre, con la batteria a ricarica veloce, il Samsung Galaxy Watch5 è sempre pronto all’uso. L’orologio impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica, il che significa che puoi caricarlo rapidamente prima di uscire di casa e sapere che durerà per tutta la giornata.

Infine, il Galaxy Watch5 è anche un dispositivo affidabile e personalizzabile. È resistente all’acqua e il suo display frontale realizzato in cristallo di zaffiro lo rende 1,6 volte più resistente ai graffi rispetto ai suoi predecessori. Inoltre, con una gamma di nuovi fasce e stili, puoi personalizzare il look del tuo orologio in base al tuo stile personale.

In definitiva, se stai cercando un orologio Smart di ultima generazione, che possa aiutarti a monitorare la tua salute e la tua attività quotidiana, il Samsung Galaxy Watch5 potrebbe essere quello che fa per te. Approfitta subito di questo sconto del 20% su Amazon e acquistalo ad un prezzo conveniente di soli 279,00 euro. Affrettati perché le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

