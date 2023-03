Samsung Galaxy Watch5: il top di gamma, oggi ad un prezzo ridicolo

Il Samsung Galaxy Watch5 è uno dei migliori smartwatch in circolazione, e attualmente disponibile con uno sconto del 31% su Amazon. L’orologio fitness non solo monitora l’attività fisica, ma anche il sonno, grazie alla tecnologia avanzata di tracking del sonno. Questo dispositivo pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e comprende e traccia le fasi del sonno, fornendo una panoramica dettagliata della qualità del riposo notturno. Approfitta subito di questa offerta e acquista questo eccezionale prodotto al prezzo competitivo di soli 205,04 euro. Tieni presente che se non lo vuoi pagare in un’unica soluzione, grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, puoi acquistarlo pagandolo in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Watch5: a questo prezzo sta andando a ruba

Inoltre, il Samsung Galaxy Watch5 controlla la salute del cuore attraverso il sensore Samsung BioActive 3 in 1, che monitora tramite tre sensori di salute: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica. In questo modo potrai avere informazioni utili sulla salute del cuore, inclusa la frequenza cardiaca, la percentuale di massa grassa e il peso dei muscoli scheletrici.

La batteria a ricarica veloce del Samsung Galaxy Watch5 è un altro vantaggio, impiegando circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica. Inoltre, grazie alla batteria più grande rispetto ai suoi predecessori, questo dispositivo offre una maggiore durata della batteria e una maggiore autonomia, che lo rendono il compagno perfetto per le attività quotidiane. Questo eccezionale smartwatch è anche resistente all’acqua e dotato di un display frontale più rigido realizzato in cristallo di zaffiro, il che lo rende 1,6 volte più resistente ai graffi rispetto alle versioni precedenti. Dopotutto si sa che Samsung è sinonimo di affidabilità e qualità, non per nulla questo è tra gli smartwatch Android più richiesti sul mercato.

Infine, il Samsung Galaxy Watch5 offre la possibilità di personalizzare lo stile del proprio dispositivo fitness tracker grazie a una gamma di nuovi fasce e stili. In questo modo, puoi creare il tuo look unico e sentirti a proprio agio nell’indossare l’orologio in ogni occasione.

In conclusione, il Samsung Galaxy Watch5 è un ottimo investimento per chi cerca un orologio fitness di alta qualità con una vasta gamma di funzioni avanzate. Fidati di noi se ti diciamo che questo è il top di gamma che tutti vogliono e a questo prezzo scontato di soli 205,04 euro, è un affare da prendere al volo. Non perdere altro tempo, le scorte disponibili sono poche e si stanno esaurendo velocemente.

