Samsung Galaxy Watch5: il re degli smartwatch è in offerta su Amazon, risparmi il 40%

Il Samsung Galaxy Watch5 è un potente e versatile smartwatch che ti offre una serie di funzionalità avanzate. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 30%, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un orologio fitness di qualità a un prezzo conveniente.

Non c’è molto da dire, ignorando alcuni prodotti avanzati pensati per usi molto specifici, stiamo probabilmente parlando del migliore smartwatch per telefoni Android sul mercato. Offre una ricca e completa suite di funzioni per monitorare l’attività sportiva, la salute e il benessere psicofisico, inclusa la funzione per il monitoraggio del sonno, che si è fatta particolarmente apprezzare dal pubblico e dai siti specializzati.

Utilizzando la tecnologia di tracking del sonno, il Galaxy Watch5 pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e traccia le diverse fasi del sonno, offrendoti informazioni dettagliate sulla qualità del tuo riposo. Inoltre, il Galaxy Watch5 è dotato di un sensore Samsung BioActive 3 in 1 che controlla tre parametri di salute: l’impedenza bioelettrica, il battito cardiaco e l’ECG. Questi sensori ti consentono di monitorare la percentuale di massa grassa, il peso dei muscoli scheletrici e di tenere traccia dei tuoi progressi nel tempo.

Sono davvero pochi gli smartwatch che consentono di fare in pochi istanti e con la massima comodità una BIA, cioè una valutazione completa della tua composizione corporea: percentuale di massa grassa e massa magra, ossa, grasso viscerale e via dicendo. Una funzione semplicemente essenziale per comprendere se dieta e attività sportiva stanno dando i risultati sperati (la bilancia da sola ci dice poco, salvo grossissime variazioni di peso).

La batteria del Galaxy Watch5 offre una ricarica veloce, impiegando solo circa 30 minuti per raggiungere il 45% di carica. Inoltre, grazie alla sua batteria più grande rispetto ai modelli precedenti, potrai godere di una maggiore autonomia e ripartire rapidamente con le tue attività. Dal punto di vista della resistenza, il Galaxy Watch5 è resistente all’acqua e presenta un display frontale più rigido realizzato in cristallo di zaffiro, che lo rende 1,6 volte più resistente ai graffi rispetto ai modelli precedenti. Infine, puoi personalizzare lo stile del tuo smartwatch grazie a una vasta gamma di fasce e stili disponibili, permettendoti di creare un look unico e adatto al tuo gusto personale.

Insomma, il Samsung Galaxy Watch5 è un smartwatch completo che offre funzionalità avanzate come il monitoraggio del sonno, il controllo del cuore e una batteria a ricarica veloce. Con la sua resistenza all’acqua e la possibilità di personalizzazione dello stile, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un orologio fitness affidabile e dal design accattivante. Non farti scappare la possibilità di acquistarlo con uno sconto del 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.