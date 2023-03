Samsung Galaxy Watch5: il re degli smartwatch di nuovo in offerta su Amazon!

Il Samsung Galaxy Watch5 è un orologio fitness avanzato che offre molte funzioni utili per la tua salute. Grazie alla tecnologia di tracking del sonno avanzata, l’orologio monitora il sonno e ti aiuta a pianificare l’ora di andare a dormire, rilevando il russamento e tracciando le fasi del sonno. Grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1, il Galaxy Watch5 controlla il tuo cuore, monitorando la tua frequenza cardiaca e offrendo anche la possibilità di eseguire un ECG.

Oggi può essere tuo ad un prezzo eccezionale, solamente 227€. Risparmi il 31% sul suo normale prezzo di listino, davvero niente male! Inoltre, se ordini subito lo riceverai a casa entro domani e con Prime la spedizione rapida è gratuita. Non fartelo scappare!

Il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA) aiuta a monitorare la percentuale di massa grassa e il peso dei muscoli scheletrici, fornendo feedback personalizzati sul tuo progresso. La batteria a ricarica veloce permette all’orologio di passare dallo 0% al 45% di carica in circa 30 minuti, mentre la resistenza all’acqua e il display frontale in cristallo di zaffiro lo rendono molto resistente. Inoltre, il Galaxy Watch5 ti permette di personalizzare il tuo stile grazie a una gamma di nuove fasce e stili, per creare il tuo look unico. In altre parole, il Samsung Galaxy Watch5 è un orologio fitness avanzato che offre molte funzioni utili per la tua salute e ti permette di controllare il tuo cuore, tracciare il sonno e monitorare la tua attività sportiva. Non bastasse, è anche un accessorio estremamente elegante che non passa di certo inosservato (e lo diciamo in senso buono, ovviamente).

Grazie all’offerta di Amazon che ti abbiamo segnalato oggi, può essere tuo a soli 227€, un prezzo decisamente interessante per quello che, a nostro giudizio, è il migliore smartwatch con WearOS attualmente in commercio.

