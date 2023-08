Samsung Galaxy Watch5: il prezzo CROLLA su Amazon (-39%)

Il tanto desiderato Samsung Galaxy Watch5 è finalmente disponibile su Amazon ad un prezzo assurdo: con uno sconto incredibile del 39%, puoi averlo a soli 199 euro invece di 329 euro.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per mettere al polso un concentrato di tecnologia, stile e funzionalità con uno sconto imperdibile.

Samsung Galaxy Watch5 in offerta: che prezzo!

Tra le numerose caratteristiche che rendono il Galaxy Watch5 un vero gioiello di tecnologia, spicca il suo avanzato Sleep Tracker. Con la nuova tecnologia di tracking del sonno, l’orologio fitness monitora il sonno in modo dettagliato. Pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e traccia le diverse fasi del sonno, consentendoti di comprendere meglio la qualità del tuo riposo.

Ma non finisce qui, perché il Galaxy Watch5 è un vero alleato della tua salute. Grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1, puoi controllare il tuo cuore in modo preciso. Il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA) monitora la percentuale di massa grassa, il peso dei muscoli scheletrici e ti fornisce feedback personalizzati. Inoltre, con il sensore cardiaco elettrico (ECG) e il sensore di frequenza cardiaca ottica, puoi avere sotto controllo la tua salute cardiaca in qualsiasi momento.

Con la batteria a ricarica veloce, non dovrai più preoccuparti di rimanere a corto di energia. In soli 30 minuti, il Galaxy Watch5 raggiunge il 45% di carica, consentendoti di essere sempre pronto a ripartire senza interruzioni. Grazie alla batteria più grande rispetto ai suoi predecessori, avrai la sicurezza di avere una lunga autonomia di utilizzo.

E per chi è sempre in movimento, il Galaxy Watch5 è un smartwatch resistente e affidabile. È resistente all’acqua e il display frontale, realizzato in cristallo di zaffiro, è 1,6 volte più resistente ai graffi. Potrai affrontare qualsiasi attività senza preoccupazioni, sapendo di avere un orologio in grado di reggere il ritmo.

Non perdere l’opportunità di possedere il Samsung Galaxy Watch5 a un prezzo straordinario. Acquistalo subito su Amazon a soli 199 euro invece di 329 euro e scopri il piacere di avere al polso un compagno affidabile, elegante e pieno di funzionalità per migliorare il tuo benessere e la tua vita quotidiana.

