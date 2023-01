Samsung Galaxy Watch5, il NUMERO 1 dei wearable a prezzo HOT su eBay

Se sei alla ricerca del miglior smartwatch di fascia alta del momento al prezzo più conveniente sul web, allora è arrivato il momento di prendere al volo questa occasione su eBay che ha come protagonista l’eccellente Samsung Galaxy Watch5. Il wearable a marchio Samsung, infatti, può essere tuo ad appena 236€ con tanto di spedizione rapida e completamente gratuita.

Punto di riferimento della proposta Samsung in ambito wearable, il Galaxy Watch5 è apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, il design di altissimo livello e le numerose funzionalità pensate per tracciare la salute e anche l’attività fisica in lungo e in largo.

L’ottimo smartwatch Galaxy Watch5 di Samsung costa pochissimo su eBay

Con una cassa circolare in alluminio che abbraccia un bellissimo display touch a colori ad altissima risoluzione, lo smartwatch di Samsung integra anche un precisissimo sensore HR sul retro: registra costantemente la frequenza cardiaca, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), effettua ECG a comando, controlla la qualità del sonno e molto altro ancora.

Inoltre, il Galaxy Watch5 viene anche spesso etichettato come un ottimo sportwatch: una volta allacciato al polso riconosce e registra automaticamente il tipo di attività fisica in cui sei impegnato, offrendoti poi un resoconto dettagliato sulle tue prestazioni con tanto di consigli utili su come migliorare la forma fisica.

Samsung Galaxy Watch5 non teme assolutamente il confronto con nessun wearable di fascia alta, a maggior ragione adesso che può essere tuo a un prezzo molto conveniente. Acquistalo subito ora che può essere tuo a un prezzo davvero super conveniente; inoltre ricorda che su eBay puoi acquistarlo tramite PayPal per pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.