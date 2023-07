Samsung Galaxy Watch5: su ePrice prezzo top e tasso zero

Inizia l’estate all’insegna del risparmio mettendo al tuo polso il Samsung Galaxy Watch5 a un prezzo formidabile! Grazie a ePrice oggi lo metti nel carrello a soli 216,44 euro, invece di 299 euro. Un’offerta potentissima perché non solo ti fa risparmiare un sacco, ma ti permette anche di pagare il tuo ordine in 3 rate tasso zero da soli 72,14 euro selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Un enorme vantaggio quindi perché ottieni un mini finanziamento e non devi nemmeno inserire i dati della tua carta di credito. Approfitta subito di questa incredibile promozione perché potrebbe terminare in un attimo. Indossa ora questo smartphone top di gamma con cassa in acciaio da 40mm e display da 1,2 pollici in vetro di zaffiro ultra resistente a urti e graffi accidentali.

Samsung Galaxy Watch5: lo smartwatch perfetto per chi cerca il meglio

Se stai cercando il meglio al prezzo giusto allora la combinazione Samsung Galaxy Watch5 40mm ed ePrice è perfetta. Risparmia con stile e goditi un vero e proprio top di gamma da polso. I suoi sensori di ultimissima generazione monitorano perfettamente i livelli della tua salute come frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, livello di stress e qualità del sonno.

Nondimeno, sono anche in grado di misurare la tua composizione corporea e la pressione arteriosa direttamente dal tuo polso, senza necessità di altri dispositivi aggiuntivi. Stessa cosa vale quando vuoi effettuare un elettrocardiogramma da inviare al tuo medico di fiducia. Niente male vero? E il pezzo forte è il prezzo. Acquista il tuo Galaxy Watch5 a soli 72,14 euro, solo su ePrice selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.