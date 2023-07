Samsung Galaxy Watch5 è il wearable TOP del Prime Day Amazon (-40%)

Il Prime Day di Amazon è la giusta occasione per acquistare l’epico smartwatch Samsung Galaxy Watch5 40mm al prezzo più conveniente di sempre. Per quanto sia difficile da realizzare il wearable di Samsung crolla del 40% e ti costa appena 199€, un calo di prezzo verticale che ti permette di risparmiare ben 130€.

Lo smartwatch di Samsung è uno tra i migliori dispositivi di fascia alta degli ultimi mesi, sotto tutti i punti di vista. La bellissima cassa circolare da 40mm abbraccia un pannello touch a colori ad altissima risoluzione e con una eccellente luminosità, mentre sotto la scocca trovano posto un nutrito set di sensori per tracciare la tua salute e l’attività fisica.

Impossibile perdere lo sconto Amazon del 40% sul Samsung Galaxy Watch5

Samsung Galaxy Watch5 sfrutta un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco, per registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche per effettuare un ECG (elettrocardiogramma) completo. Come se non bastasse il wearable a marchio Samsung è anche un formidabile alleato di chi ama mantenersi in forma: basta indossarlo per iniziare automaticamente a tracciare i tuoi allenamenti senza muovere un dito.

Con uno sconto di questa portata l’unica cosa che dovresti fare è mettere subito nel carrello lo smartwatch Samsung di fascia alta; sarà in offerta fino alle 23:59 del 12 luglio e ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.