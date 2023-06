Samsung Galaxy Watch5 da 44mm in offerta: il migliore smartwatch da portare in spiaggia

Il Samsung Galaxy Watch5 da 44mm, in assoluto uno dei migliori e più acclamati smartwatch WearOS in commercio, è disponibile su eBay in fortissimo sconto. Usando il codice “VACANZE23” lo pagherai appena 206,91€ e la spedizione è ovviamente gratuita.

Il Samsung Galaxy Watch 5 è un orologio fitness avanzato che offre una serie di funzioni per monitorare il sonno e la salute. Con la sua tecnologia di tracking del sonno avanzata, il Galaxy Watch 5 pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e traccia le fasi del sonno, fornendo informazioni dettagliate sul riposo notturno. Dotato di un potente sensore Samsung BioActive 3 in 1, questo orologio bluetooth monitora tre importanti indicatori di salute: l’analisi dell’impedenza bioelettrica, l’ECG e la frequenza cardiaca ottica. Grazie a queste funzionalità, puoi controllare il tuo cuore e ottenere informazioni preziose sulla tua salute cardiovascolare e composizione corporea.

La batteria del Galaxy Watch 5 ha una capacità maggiore rispetto ai modelli precedenti e supporta la ricarica veloce. In soli 30 minuti, l’orologio può raggiungere il 45% di carica, consentendoti di tornare in azione rapidamente. Questo smartwatch è anche resistente all’acqua e presenta un display frontale più rigido realizzato in cristallo di zaffiro, che lo rende 1,6 volte più resistente ai graffi rispetto alle versioni precedenti.

Insomma, il Samsung Galaxy Watch 5 è un orologio fitness completo che offre funzioni avanzate di monitoraggio del sonno e della salute, una batteria a ricarica veloce, resistenza all’acqua e la possibilità di personalizzare il tuo stile. È l’accessorio ideale per coloro che desiderano tenere traccia della propria forma fisica e del benessere generale. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di fare in fretta e di approfittare di questa offerta prima che vada a termine. Non resta molto tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.