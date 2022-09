Samsung Galaxy Watch5 CROLLA su Amazon: affare d'oro da non perdere

Samsung Galaxy Watch5, il bellissimo nuovo smartwatch del colosso sudcoreano, crolla di prezzo ed è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Ad appena 221€, infatti, con il 26% di sconto, solo oggi hai l’opportunità di allacciare al polso un wearable eccellente sotto ogni punto di vista.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium e accattivante, il device di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e assicurarti un’esperienza utente sempre appagante.

Samsung Galaxy Watch5 crolla su Amazon con il 26% di sconto: affare d’oro

Frontalmente è presente un bellissimo pannello touch ad altissima risoluzione con una perfetta luminosità anche sotto la luce diretta del sole, mentre sotto il cofano trovano posto sensori e tecnologie proprietarie per un monitoraggio avanzatissimo della tua salute. Oltre a registrare il battito cardiaco 24/7, monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed effettuare un ECG quando serve, è presente anche la funzione di monitoraggio del sonno.

A tutto questo si aggiunge una batteria con tecnologia di ricarica rapida che ti offre il 45% di autonomia dopo appena 30 minuti di carica, e il completo monitoraggio di tantissime attività fisiche per migliorare la tua forma fisica.

Prendi al volo questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il bellissimo smartwatch di fascia premium di Samsung fintanto che è disponibile con il 26% di sconto. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.