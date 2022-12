Samsung Galaxy Watch5: chiudi il 2022 con il WATCH numero 1 (-21%)

Samsung Galaxy Watch5 è universalmente riconosciuto come uno tra i migliori smartwatch Android disponibili sul mercato, motivo per cui questa offerta di Amazon rappresenta la tua occasione d’oro di fine anno per allacciare al polso un device venduto a un prezzo davvero speciale.

Ad appena 236€, infatti, complice uno sconto del 21%, il device del colosso sudcoreano è pronto a stupirti per la sua qualità costruttiva, l’incredibile esperienza di utilizzo e ovviamente un rapporto qualità/prezzo che non eguali sul mercato.

Samsung Galaxy Watch5 crolla di prezzo su Amazon: affare d’oro di fine anno

Realizzato con materiali di altissimo livello che lo rendono uno tra i più belli attualmente disponibili sul mercato, lo smartwatch del colosso hi-tech monta una bellissima cassa circolare con un pannello touch a colori affiancato da due tasti lateriali per gestire al meglio l’interfaccia e le numerose funzioni di cui dispone.

Sul retro è presente un precisissimo sensore HR per il tracking del battito cardiaco, il monitoraggio della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche l’ECG (elettrocardiogramma), mentre sotto la scocca trova posto una batteria di nuova generazione che ti accompagna per moltissime ore al giorno.

Lo smartwatch di Samsung, inoltre, viene spesso indicato anche come uno tra i migliori sportwatch del momento: una volta allacciato al polso è in grado di riconoscere automaticamente molte tipologie di allenamento dandoti anche preziosi consigli su come migliorare le tue prestazioni e quindi la tua forma fisica.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’epico smartwatch a marchio Samsung per riceverlo a casa in appena 1 giorno: ti assicuriamo che resterai estasiato dal suo design e dalle sue numerosissime funzionalità hi-tech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.