Samsung Galaxy Watch5, che sconto! Su Amazon è in offerta ad un prezzo imbattibile

E così ti sei convinto ad acquistare uno smartwatch top di gamma, con l’obiettivo di tenere sempre sotto traccia i progressi della tua attività fisica e la tua salute. Te ne consigliamo uno che fa davvero al caso tuo: il Samsung Galaxy Watch5 è fondamentalmente il migliore wearable da abbinare ad uno smartphone Android sul mercato. Oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile: 235€, contro i normali 329€ di listino.

Un prezzo super per uno smartwatch eccellente sotto ogni profilo. Non bastasse, se sei iscritto a Prime ti verrà consegnato entro domani a costo zero. A questo prezzo è semplicemente impossibile farselo scappare: non troverai nulla di meglio in questa fascia di prezzo, te lo garantiamo.

Il Galaxy Watch5 porta il tuo smartphone a portata di polso: rispondi alle telefonate e agli SMS, non perderti nessuna notifica e rimani sempre informato. Ma questo è il minimo: stiamo parlando di un concentrato di tecnologia con alcuni dei migliori sensori sul mercato per tenere sotto controllo la tua salute e tracciare la tua attività fisica. Con un semplice tap potrai effettuare una BIA (Bioelectrical Impedance Analysis), cioè un test che permette di avere una stima (con una buona approssimazione) della tua composizione corporea. Potrai scoprire la tua percentuale di massa magra, la quantità di grasso viscerale e così via. Informazioni utili che potrai poi comunicare al tuo nutrizionista o personal trainer, in modo da aiutarlo a fornirti un consulto medico completo. I sensori del Gallaxy Watch5 effettuano 2400 letture in 15 secondi, fornendoti misurazioni sulla massa grassa, muscolare e idrica del tuo corpo. Samsung promette una precisione superiore al 98% delle scansioni DXA standard. Oltre alla BIA, potrai usare i sensori ECG integrati per misurare la frequenza cardiaca in tempo reale. In caso di anomali che potrebbero costituire un importante campanello d’allarme sulla tua salute, lo smartwatch ti avviserà in automatico.

Troverai anche un sensore per rilevare la quantità di ossigeno nel sangue (SpO2), inoltre lo smartwatch può monitorare la respirazione e anche la qualità del sonno durante la notte (ti dirà perfino se russi o meno). Dobbiamo aggiungere altro? Il Galaxy Watch5 è uno smartwatch eccellente oggi proposto ad un prezzo imperdibile. Praticamente te lo stanno regalando: non perdere tempo e mettilo immediatamente nel carrello prima che vada a ruba. L’offerta è a tempo limitato e solamente un numero limitato di unità sono destinate a questa imperdibile offerta.

