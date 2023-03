Samsung Galaxy Watch5, Amazon lo SVENDE a un prezzo RIDICOLO (-20%)

Nella foltissima categoria di smartwatch di fascia alta il Samsung Galaxy Watch5 è tra quelli che spicca per qualità dei materiali e funzionalità avanzate, ma oggi è ancora più valido del solito in quanto protagonista di una interessante offerta di Amazon che lo vede crollare a un prezzo decisamente conveniente.

Infatti, grazie a uno sconto del 20% che ti permette di rispamiare subito 70€ sul normale prezzo di vendita, il device del colosso sudcoreano può essere tuo ad appena 279€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Risparmia il 20% su Samsung Galaxy Watch5 con questa offerta di Amazon

Samsung Galaxy Watch5 è considerato in tutto il mondo come uno tra i migliori smartwatch di fascia alta del momento: non solo è realizzato con materiali di altissimo livello, ma monta anche un bellissimo pannello touch ad altissima risoluzione sapientemente ottimizzato per mostrarti sempre le informazioni di cui hai bisogno.

Sul versante opposto, inoltre, trova posto uno tra i più precisi sensori HR in grado di registrare costantemente il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), effettuare un ECG (elettrocardiogramma) e molto altro ancora. Impermeabile all’acqua e ideale per chi ama fare sport acquatici, Samsung Galaxy Watch5 è il compagno ideale di ogni sportivo grazie al pieno supporto di decine di attività fisiche con il tracking completo e intelligente.

Cos’altro possiamo dire? Lo smartwatch di fascia alta di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista, anche quello economico considerando l’ottima offerta Amazon di queste ore. Se lo acquisti adesso, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

