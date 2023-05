Samsung Galaxy Watch5: su Amazon 100€ di SCONTO, deve essere tuo

Il nuovissimo Samsung Galaxy Watch5 è una vera bomba. Al polso è fantastico e ti permette di monitorare costantemente salute e forma fisica. Avrai un personal trainer pronto per fornirti qualsiasi informazione sulla tuo fisico. Collegato al tuo smartphone invia tutte le notifiche per poter interagire con qualsiasi attività del tuo telefono. Acquistalo ora con 100 euro di sconto direttamente su Amazon.

Tra l’altro hai anche la possibilità di pagarlo in comode rate tasso zero selezionando Cofidis prima del check out. Qualsiasi modalità di pagamento scegli sappi che, se sei cliente Prime, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua. Attualmente la disponibilità è immediata, ma le scorte potrebbero terminare visto il prezzo così vantaggioso. Perciò il nostro consiglio è di essere veloce e metterlo nel carrello subito.

Samsung Galaxy Watch5: un compagno di vita

Scegliendo il Samsung Galaxy Watch5 44mm ti assicuri un vero e proprio compagno di vita. Il vetro in cristallo di zaffiro è super resistente. Perciò non dovrai preoccuparti di urti o graffi. Inoltre, essendo dotato di sensori HR, rileva il tuo stato di salute in maniera perfetta. Frequenza cardiaca, pressione arteriosa, composizione corporea, livello di stress, ossigenazione del sangue e qualità del sonno sono alcuni dei parametri rilevati. Addirittura puoi anche effettuare un elettrocardiogramma dal polso.

Perciò acquistalo ora a soli 229,90 euro, invece di 329 euro. Sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.