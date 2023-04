Samsung Galaxy Watch5 al polso: PRECIPITA il prezzo per questo gioiello

Samsung Galaxy Watch5 è uno smartwatch di ultima generazione che al tuo polso ti regala un’esperienza completa. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, una volta che lo provi non lo dimentichi perché è esattamente quello di cui eri in cerca. In configurazione da 44mm è perfetto sia per lui che per lei e con la sua estetica non sa passare inosservato.

Se da tempo stai considerando l’acquisto di questo modello, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon è andato in promozione con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo. Invece di spendere più di 300€ te lo porti a casa con soli 190€. Cosa aspetti? Aggiungilo immediatamente al carrello.

Ricorda che con le spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia lo ricevi a casa in un baleno.

Samsung Galaxy Watch5 è lo smartwatch dei sogni

Sembra un più classico orologio da polso ma appena clicchi sul quadrante esplode la magia. Samsung Galaxy Watch5 da 44mm è l’alleato perfetto per sport, salute e vita quotidiana. Disponibile in colorazione Silver, questo è il modello con Bluetooth.

Puoi personalizzarlo a piacimento e avere al suo interno modalità di allenamento, funzioni relative alla salute come la frequenza cardiaca, l’impedenza biolettrica e tantissimo altro ancora.

Naturalmente non ne fai mai a meno perchè oltre ad essere impermeabile e resistente all’acqua, questo gioiellino ha una batteria che dura una vita ed è dotata di ricarica rapida. In soli 30 minuti ottieni il 45% di carica e sei pronto per una giornata ancora.

Sono molti altri i vantaggi di questo smartwatch ma te li lascio scoprire uno ad uno da solo. Non perdere la tua occasione e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo Samsung Galaxy Watch5 44mm a soli 190€ con il ribasso del 42%.

Le spedizioni non sono un problema: ti basta avere Amazon Prime per riceverlo in 24/48 ore senza costi aggiuntivi.

