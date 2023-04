Samsung Galaxy Watch5 a soli 190€ su Amazon

Se stai cercando un orologio fitness di alta qualità, non cercare oltre il Samsung Galaxy Watch5. Questo smartwatch avanzato non solo offre un design elegante e moderno, ma è dotato anche di una vasta gamma di funzioni utili per monitorare la tua salute e migliorare le tue prestazioni fisiche. Oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile.

Grazie al sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), l’orologio può monitorare la percentuale di massa grassa e il peso dei muscoli scheletrici, fornendo feedback personalizzati sul tuo progresso. Se stai seguendo una dieta o vuoi tenere sotto controllo il tuo peso, avere uno strumento per la BIA sempre a portata di polso è uno strumento fondamentale per assicurarti di raggiungere sempre i tuoi obiettivi. Il Galaxy Watch5 è dotato anche di un sensore Samsung BioActive 3 in 1 che monitora il tuo cuore, monitorando la tua frequenza cardiaca e offrendo anche la possibilità di eseguire un ECG. Inoltre, grazie alla tecnologia di tracking del sonno avanzata, l’orologio può monitorare il tuo sonno e aiutarti a pianificare l’ora di andare a dormire, rilevando il russamento e tracciando le fasi del sonno.

Ma il Samsung Galaxy Watch5 non è solo un orologio fitness. Grazie al suo design elegante e moderno, può essere indossato in qualsiasi occasione, dal lavoro al tempo libero. Inoltre, grazie alla sua resistenza all’acqua e al display frontale in cristallo di zaffiro, questo smartwatch è molto resistente e può sopportare gli urti e l’acqua senza problemi. Oggi su Amazon puoi trovare il Samsung Galaxy Watch5 a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Oggi il Galaxy Watch5 viene proposto su Amazon a 190€, con uno sconto del 42% sul suo normale prezzo di listino. Non perdere l’opportunità di avere uno dei migliori orologi fitness in circolazione a un prezzo così vantaggioso.

