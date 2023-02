SAMSUNG Galaxy Watch5 da 44mm a prezzo SHOCK su Amazon (-102€)

Ti segnalo un’offerta di quelle che capitano raramente, per cui da prendere al volo. Se fai presto oggi ti puoi mettere al polso uno degli smartwatch migliori sul mercato a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon quindi e metti nel tuo carrello SAMSUNG Galaxy Watch5 da 44mm a soli 226,04 euro, invece che 329 euro.

Questo ribasso del 31% si avvicina moltissimo al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 103 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

SAMSUNG Galaxy Watch5: l’eccellenza a un prezzo accessibile

SAMSUNG Galaxy Watch5 ha uno schermo da 1,4 pollici rotondo con un cinturino in morbido silicone che non ti fa sudare il polso anche dopo ore e ore che lo indossi. È leggero e comodo e il display è visibile anche alla luce del sole. Il potente sensore BioActive 3 in 1 di cui è dotato riesce a offrirti misurazioni in tempo reale precise. Ad esempio possiede un sensore che ti fa un vero e proprio elettrocardiogramma.

Ha preinstallato più di 90 esercizi fisici che puoi tracciare dal tuo smartwatch senza usare altro. Mentre ti alleni conta i passi, le calorie bruciate e comprende il tuo modo di allenarti. Monitora anche il tuo sonno e ti aiuta a migliorarlo. È resistente all’acqua fino a 50 metri e ha una batteria potente che si ricarica in pochissimo tempo.

Non c’è dubbio, a questo prezzo è assolutamente da avere. Devi essere veloce perché le unità disponibili con questo sconto non sono molte. Per cui corri su Amazon e acquista il tuo SAMSUNG Galaxy Watch5 da 44mm a soli 226,04 euro, invece che 329 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.