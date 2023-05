Samsung Galaxy Watch4: Unieuro torna alla carica con SCONTI pazzeschi

Da Unieuro, sul suo sito online, abbiamo scovato una delle migliori offerte disponibili. Acquista il Samsung Galaxy Watch4 a soli 129,99 euro, invece di 219,90 euro. Stiamo parlando di un super mega sconto del 40%. Sbrigati però perché il rischio è che a breve termini la promozione a causa di un esaurimento immediato delle scorte disponibili. Tra l’altro questo ordine beneficia di 4 vantaggi speciali.

Primo, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o al domicilio indicato in fase di acquisto. Secondo, puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Terzo, puoi decidere di acquistare oggi e pagare l’intero importo a 30 giorni selezionando Klarna come metodo di pagamento. Quinto, questo prodotto fa parte del volantino Vola da Unieuro:

riempi il tuo carrello con una spesa minima di 299 euro per ricevere 1 volo, 589 euro per ricevere 2 voli e 897 euro per ricevere 3 voli;

Samsung Galaxy Watch4: un bolide al polso

Indossa il Samsung Galaxy Watch4 a soli 129,99 euro e ti assicuri un prodotto eccezionale al tuo polso. Resistente all’acqua e agli urti, lo porti sempre con te e ovunque. La cassa in alluminio da 40mm è leggera, elegante e resistente. I sensori HR misurano frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, composizione corporea, pressione arteriosa, livello di stress e qualità del sonno.

Inoltre, grazie al Galaxy Watch4 puoi anche effettuare un elettrocardiogramma (ECG) in meno di un minuto e direttamente dal tuo polso. In automatico viene riprodotto su un file PDF pronto per essere condiviso con il tuo medico o con uno specialista. Cosa stai aspettando? Approfitta del 40% di sconto per acquistarlo a soli 129,99 euro, anziché 219,90 euro. Consegna gratuita e pagamento a rate tasso zero con PayPal o Klarna

