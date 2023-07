Samsung Galaxy Watch4: super prezzo a 119€ per il Prime Day

Grazie al Prime Day oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch4 a soli 119 euro, invece di 219 euro (prezzo di listino). In pratica stai risparmiando esattamente 100 euro! Però devi sbrigarti perché tutti lo vogliono con questo sconto. La disponibilità è immediata, ma presto potrebbe terminare in sold out. Per questo è necessario essere veloci!

Se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita in regalo. In più, se vuoi, puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero. Seleziona Cofidis prima del check out, segui tutte le istruzioni che compaiono a video, inserisci i dati richiesti e in pochissimo tempo ottieni il tuo finanziamento senza interessi per approfittare di questa super offerta pagandola un po’ alla volta.

Samsung Galaxy Watch4: l’innovazione al polso

Indossa il Samsung Galaxy Watch4 40mm al tuo polso e scopri tutta la tecnologia che ha da offrirti. I suoi sensori HR misurano la composizione corporea per farti capire se ti stai allenando troppo o troppo poco. Inoltre, tengono sotto controllo molti parametri vitali che altri smartwatch non rilevano come pressione arteriosa e livello di stress. A questo aggiungi anche la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma in meno di un minuto.

Acquista subito il tuo Galaxy Watch4 a soli 119 euro, invece di 219 euro (prezzo di listino). Questa promozione è dedicata solo ai clienti Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.