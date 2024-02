Samsung Galaxy Watch4, super offerta Amazon: tuo con il 42% di sconto

Il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm è un orologio smartwatch avanzato che offre un’ampia gamma di funzionalità per monitorare la salute e il fitness. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 42%, è disponibile a soli 155,65€ anziché 269,00€, rappresentando un notevole risparmio per un dispositivo di alta qualità.

Questo smartwatch è dotato di una serie di sensori avanzati che consentono di monitorare vari aspetti della salute, tra cui la composizione corporea, la pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma. Il sensore Samsung BioActive offre la possibilità di effettuare il monitoraggio ECG e misurare la pressione sanguigna in tempo reale, fornendo informazioni cruciali per la salute cardiaca.

Il Galaxy Watch4 offre anche una funzione di monitoraggio del sonno avanzata, che analizza le fasi del sonno attraverso un approccio olistico mentre riposi. Inoltre, è possibile controllare i livelli di ossigeno nel sangue e registrare il proprio russare, fornendo un’analisi dettagliata delle abitudini del sonno.

Grazie alle funzionalità di fitness tracking, è possibile monitorare l’attività fisica, i passi e le calorie bruciate direttamente sullo smartwatch. Inoltre, è possibile utilizzare il GPS integrato durante l’esercizio per tracciare percorsi e distanze con precisione.

L’orologio è compatibile con smartphone Android con sistema operativo 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5GB, consentendo un’ampia compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Il Samsung Galaxy Watch4 40mm è un’opzione eccellente per chi cerca un orologio smartwatch completo per monitorare la salute e il fitness. Con le sue numerose funzionalità avanzate e il design elegante, rappresenta un ottimo investimento per chi vuole prendersi cura del proprio benessere. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con il 42% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.