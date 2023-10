Samsung Galaxy Watch4, super offerta: 119€ con sconto del 56%

L’orologio smart Samsung Galaxy Watch4 è un’opportunità imperdibile per chi cerca un compagno di fitness all’avanguardia. Attualmente disponibile a soli 119,00€ con uno sconto del 56% rispetto al prezzo consigliato di 269,00€, questo smartwatch offre un’ampia gamma di funzioni avanzate per monitorare la tua salute e il tuo benessere.

Il Galaxy Watch4 è uno dei pochi smartwatch in commercio che consente anche di effettuare la BIA, cioè un rapido test che misura la tua composizione corporea (massa magra, grasso viscerale, ossa ecc). Seppur con un po’ di approssimazione, si tratta di un metodo formidabile per misurare i progressi della tua attività sportiva e della tua alimentazione.

Il Galaxy Watch4 monitora in modo accurato le tue attività quotidiane, contando i passi e tenendo traccia delle calorie bruciate. Grazie al GPS integrato, è possibile registrare le tue prestazioni sportive e tracciare le tue rotte. Inoltre, questo orologio intelligente è dotato di un sensore Samsung BioActive che consente il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale, fornendo dati essenziali per la tua salute cardiovascolare. La funzione di monitoraggio del sonno è altamente avanzata, analizzando le diverse fasi del sonno e offrendoti informazioni dettagliate per migliorare la qualità del tuo riposo.

Non perdere questa incredibile offerta per il Samsung Galaxy Watch4, il tuo compagno ideale per una vita sana e attiva. Acquistalo ora e trasforma il tuo modo di monitorare la tua salute e il tuo fitness.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.