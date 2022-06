Samsung Galaxy Watch4, smartwatch ECCELLENTE a prezzo REGALO (164€)

Inutile girarci intorno: Samsung Galaxy Watch4 in offerta su Amazon ad appena 164€ è praticamente un regalo, a maggior ragione quando si considera che è lo smartwatch di punta del colosso sudcoreano e che ha dalla sua un gran numero di funzionalità molto valide.

Se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e puoi iniziare a utilizzarlo fin da subito; scoprirai fin da subito perché viene considerato in lungo e in largo il miglior smartwatch mai realizzato da Samsung e in generale uno tra i migliori presenti sul mercato.

Samsung Galaxy Watch4 a 152€ è praticamente regalato: non perdere questa occasione

Il fitness tracker è dotato di un design valido sotto molti punti di vista, compreso il design costituito da una cassa in alluminio con due tasti laterali. Appena lo allacci al polso inizia automaticamente a registrare tutte le informazioni più importanti della tua salute grazie al sensore HR sul retro, compreso il battito cardiaco 24/7 a riposo e sotto sforzo. A tal proposito, il wearable è anche in grado di monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche registrare un ECG (elettrocardiogramma) che puoi rapidamente inviare al tuo medico di fiducia.

Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch che saprà soddisfarti sotto tutti i punti di vista, il tutto a un prezzo davvero ridicolo. Inoltre, grazie ai numerosi sensori di cui dispone, è anche un coach a tutti gli effetti che ti aiuta a migliorare le prestazioni fisiche per una vasta gamma di allenamenti.

A questo prezzo è praticamente impossibile non acquistare immediatamente lo smartwatch premium di Samsung, a maggior ragione quando sono disponibili un gran numero di feature esclusive che non è possibile trovare in device nella stessa fascia di prezzo. Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch del colosso sudcoreano: ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

