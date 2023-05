Samsung Galaxy Watch4: SCONTO IMMEDIATO di 140€ su Monclick

Prima che le scorte terminino in pochissimo tempo assicurati un Samsung Galaxy Watch4 promozionato di 140 euro grazie a Monclick. Acquistalo subito a soli 129,90 euro, invece di 269,90 euro. Si tratta di uno sconto del 52% sul prezzo di partenza. Un ottimo risparmio per questo smartwatch che ti offre il mondo a livello di tecnologia.

Infatti, in meno di 60 secondi i suoi sensori sono in grado di effettuare un elettrocardiogramma in piena regola. Addirittura, in poco più di un minuto, misuri la tua pressione arteriosa tenendola controllata senza dover utilizzare i classici misuratori, ma direttamente dal tuo polso. Niente male vero? Scopri di più su questo orologio.

Samsung Galaxy Watch4: tante funzionalità a un prezzo sbriciolato

Il Samsung Galaxy Watch4 40mm è un vero e proprio portento. Una volta al polso hai un vero e proprio compagno di vita e di avventure pronto a monitorare il tuo allenamento e la tua salute in qualsiasi momento e con una batteria potente che dura solitamente 2 giorni. Frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, livello di stress, qualità del sonno e massa corporea sono solo alcuni dei parametri che i suoi sensori HR sono in grado di monitorare costantemente.

Acquistalo subito a soli 129,90 euro, anziché 269,90 euro. Con Monclick hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 43,30 euro l’una. La prima al momento dell’ordine mentre le altre nei due mesi successivi. Ti basterà selezionare come metodo di pagamento PayPal o Klarna e il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.