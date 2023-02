Samsung Galaxy Watch4, sconto FOLLE della domenica: -41% su Amazon

Il super popolare e apprezzatissimo smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch4 è protagonista di una incredibile offerta di Amazon, l’unica in tutto il web che ti dà la possibilità di ricevere il wearable direttamente a casa in appena 1 giorno a un prezzo scontatissimo. Infatti, con un drop di prezzo pari a ben 123€ rispetto il normale prezzo di vendita, lo smartwatch del colosso sudcoreano può essere tuo ad appena 176€.

Realizzato con materiali premium e nato da un’attenta scelta di design che lo hanno rapidamente reso uno tra gli smartwatch di fascia alta più belli di sempre, Samsung Galaxy Watch4 sa soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Solo su Amazon trovi l’ottimo Samsung Galaxy Watch4 con il 41% di sconto

Costituito da una cassa circolare in metallo con due comodi tasti fisici laterali, il wearable monta un pannello toch a colori ad altissima risoluzione perfettamente ottimizzato per mostrarti le informazioni più importanti e ovviamente le notifiche in arrivo dal tuo telefono. Inoltre, sul retro è presente un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e all’occorrenza effettuare un ECG (elettrocardiogramma).

Munito di una batteria ad alte prestazioni che ti accompagna per tutto il giorno senza farti mai temere di restare a secco a metà giornata, Samsung Galaxy Watch4 è amatissimo dagli sportivi di ogni tipo in quanto capace di registrare automaticamente le informazioni più importanti relative a decine di attività fisiche all’aperto e al chiuso.

Con il 41% di sconto e la consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime), l’offerta Amazon di oggi sul wearable a marchio Samsung è la migliore che ti possa capitare di trovare su tutto il web. A questo prezzo rappresenta la classica occasione da non lasciarsi assolutamente scappare.

