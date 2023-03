Samsung Galaxy Watch4: sconto FOLLE del 46% su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 è un orologio intelligente avanzato che può aiutarti a monitorare la tua salute e la tua forma fisica. Con il 46% di sconto FOLLE attualmente disponibile su Amazon, questo smartwatch offre un’ottima opportunità se vuoi migliorare la tua salute senza spendere troppo. Approfitta subito di questa offerta e acquista questo fantastico dispositivo ad un prezzo di soli 144,00 euro.

Samsung Galaxy Watch4: finalmente è di nuovo in offerta su Amazon

Una delle caratteristiche più interessanti del Samsung Galaxy Watch4 è la sua capacità di misurare la composizione corporea in modo comodo. Ciò significa che puoi monitorare il tuo grasso corporeo, la massa muscolare e l’acqua corporea senza dover fare test invasivi. Questa funzione può aiutarti a capire meglio la tua forma fisica e a definire gli obiettivi di allenamento appropriati.

Il Samsung Galaxy Watch4 è anche un ottimo strumento per tracciare le attività quotidiane come i passi e le calorie bruciate. Puoi gareggiare con i tuoi amici attraverso una bacheca in tempo reale e vincere medaglie e punti per rendere l’esercizio più divertente e stimolante. Ma l’orologio intelligente di Samsung non è solo utile per il fitness. Dispone anche di un sensore BioActive che ti permette di monitorare la pressione sanguigna e di effettuare un elettrocardiogramma in tempo reale. Queste funzioni sono utili per monitorare la salute del tuo cuore e prevenire eventuali problemi cardiaci.

Inoltre, il Samsung Galaxy Watch4 è dotato di una funzione di monitoraggio del sonno che può aiutarti a capire meglio i tuoi modelli di sonno. Può rilevare e analizzare le fasi del tuo sonno e può anche controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare. Per utilizzare questo dispositivo, è necessario avere un device Android con sistema operativo 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB. In questo modo, puoi facilmente sincronizzare il tuo smartphone con l’orologio e utilizzare tutte le funzioni disponibili.

In conclusione, se stai cercando un orologio intelligente avanzato per migliorare la tua salute e la tua forma fisica, il Samsung Galaxy Watch4 è la scelta definitiva. Con il 46% di sconto PAZZESCO su Amazon, è un affare che non puoi perdere a soli 144,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.