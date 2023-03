Samsung Galaxy Watch4: questa è L'OFFERTA che non puoi perdere

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno dei migliori smartwatch in commercio, e al momento è in offerta su Amazon con uno sconto PAZZESCO del 49%. Questa è davvero un’offerta imperdibile, e se sei alla ricerca di un orologio fitness con molte funzioni, allora il Samsung Galaxy Watch4 a soli 138,17 euro è quello che fa per te. Inoltre, ricorda che lo puoi pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis presente su Amazon.

Samsung Galaxy Watch4: con questo prezzo BOMBA sta andando a ruba

Una delle funzioni principali del Samsung Galaxy Watch4 è il monitoraggio della composizione corporea, che ti permette di conoscere meglio il tuo corpo e di misurare i tuoi progressi di fitness. Inoltre, puoi anche monitorare i tuoi passi e partecipare a competizioni con i tuoi amici attraverso una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

Il Samsung Galaxy Watch4 offre anche una funzione di monitoraggio del fitness, che ti permette di contare i passi, controllare le calorie e utilizzare il GPS durante l’attività fisica. Inoltre, grazie al sensore Samsung BioActive, puoi monitorare la pressione sanguigna e l’ECG in tempo reale. Questa è una funzione molto utile per coloro che vogliono monitorare la propria salute in modo accurato e continuo.

Il Samsung Galaxy Watch4 offre anche una funzione di monitoraggio del sonno che ti permette di analizzare le fasi del sonno mentre dormi. Inoltre, puoi anche controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare. Queste opzioni di misurazione avanzate ti permettono di avere un’idea precisa della qualità del tuo sonno, e di fare eventuali correzioni per migliorare la tua salute.

Infine, il Samsung Galaxy Watch4 è compatibile con smartphone con sistema operativo Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB. Questa è una funzione molto utile per coloro che vogliono sincronizzare il loro orologio con il loro smartphone e ricevere notifiche e informazioni in tempo reale.

In sintesi, il Samsung Galaxy Watch4 con lo sconto ASSURDO del 49%, è un’offerta imperdibile su Amazon, e se sei alla ricerca di un orologio fitness con molte funzioni, allora questo è quello che fa per te. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa promozione per acquistare questo fantastico prodotto ad un prezzo di soli 138,17 euro. Prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.