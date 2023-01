Samsung Galaxy Watch4: prezzo RIDICOLO su eBay per l'ottimo smartwatch

Non dare retta a chi ti spinge a spendere un capitale per acquistare uno smartwatch di fascia alta, non oggi quando con questa offerta di eBay puoi acquistare l’incredibile Samsung Galaxy Watch4 al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, ad appena 150€, il wearable a marchio Samsung può essere tuo in pochissimi giorni con tanto di spedizione rapida.

Bello, realizzato con materiali premium e con un design che non lascia nulla al caso, lo smartwatch di Samsung è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Samsung Galaxy Watch4 crolla su eBay a un prezzo mai visto prima: affare d’oro

Oltre al bellissimo pannello circolare ad altissima risoluzione sapientemente ottimizzato per mostrarti le informazioni più importanti, il fitness tracker monta un mix di sensori di ultima generazione per registrare i dati più importanti relativi alla tua salute e all’attività fisica.

Il sensore HR, infatti, registra costantemente il battito cardiaco, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e all’occorrenza può anche registrare un ECG (elettrocardiogramma); inoltre, il cervello smart dell’orologio è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di allenamento in corso registrando ogni valore utile per aiutarti a migliorare la tua forma fisica.

Non farti assolutamente scappare questa incredibile occasione di eBay per l’ottimo smartwatch di fascia alta di Samsung: solo oggi lo paghi appena 150€ con tanto di spedizione rapida direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.