Samsung Galaxy Watch4 a PREZZO REGALO, oggi su Amazon

Prezzo regalo per il Samsung Galaxy Watch4 44 mm, oggi tuo a soli 175,79 euro, invece di 299 euro.

Una volta indossato scoprirai che ne è valsa la pena, pentendoti di non averlo comprato prima. Innanzitutto è comodo e leggero. Il suo cinturino in morbido silicone anallergico è adatto a qualsiasi uso. Portalo con te durante la corsa mattutina, immergilo in acqua durante le tue sessioni di nuoto in piscina, ma anche al mare. Sfoggialo durante una serata elegante tra amici o colleghi. È facile da lavare e da igienizzare, perciò sarà sempre pronto a tutto.

Samsung Galaxy Watch4: il compagno fidato della tua salute

Con il Samsung Galaxy Watch4 44mm al tuo polso avrai un compagno fidato per la tua salute. I suoi sensori HR sono specializzati nel monitorare non solo i parametri vitali, importanti per capire se stai bene, ma anche la tua composizione corporea. In pratica saprai come è composto il tuo corpo tra massa muscolare, acqua e molto altro. Misura la tua pressione arteriosa direttamente dall’orologio in poco più di un minuto ed effettua un elettrocardiogramma in pochi secondi.

Tieni sotto controllo frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e qualità del sonno. Per le donne c'è anche il monitoraggio delle fasi di ciclo.

