Samsung Galaxy Watch4: PREZZACCIO da URLO su Unieuro

Sogni da tempo di indossare uno smartwatch top di gamma, ma stai aspettando il prezzo giusto per farlo? Allora sbrigati perché su Unieuro c’è l’offerta che cercavi. Oggi acquisti il Samsung Galaxy Watch4 a soli 129,99 euro, invece di 219,90 euro. Si tratta di una promozione decisamente speciale! Grazie alla cassa in acciaio e al vetro in cristallo di zaffiro è praticamente ultra resistente a graffi, urti e usura. Un’ottima garanzia per portarlo sempre con te senza preoccuparti troppo. In pratica sarà inseparabile.

Con Unieuro, su questa promozione, hai anche la consegna gratuita a domicilio oppure il ritiro gratuito al pronto presso il negozio della catena più vicino o più comodo da raggiungere. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi dividere l’importo in 3 rate tasso zero da soli 43,33 euro al mese. La prima al momento dell’acquisto, le restanti lo stesso giorno dei due mesi successivi.

Samsung Galaxy Watch4: vivi ogni esperienza al massimo

Con il Samsung Galaxy Watch4 al polso puoi vivere ogni esperienza al massimo. Goditi tutti gli allenamenti con maggiore consapevolezza, raggiungendo più velocemente gli obiettivi, grazie alla misurazione della composizione corporea. Questi dati ti permetteranno di capire se ti stai allenando troppo o troppo poco. Scegli una vita sana e rilassata grazie al controllo costante di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e qualità del sonno.

Prenditi cura maggiormente di te misurando regolarmente la pressione arteriosa direttamente dal polso. Allo stesso modo puoi anche effettuare un elettrocardiogramma in meno di un minuto. Una volta terminata la misurazione viene prodotto un file PDF con l’ECG completo, pronto per essere condiviso anche con il tuo medico di fiducia. Non perdere altro tempo. Vai su Unieuro e acquista il Galaxy Watch4 a soli 129,99 euro.

