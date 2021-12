Galaxy Watch4: un bug lo rende inutilizzabile su alcuni device

Un bug dell’app Galaxy Watch4 Plugin rende lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 inutilizzabile sugli smartphone di altre marche. In queste ore si stanno moltiplicando le segnalazioni di molti untenti che, muniti dei nuovi smartwatch di fascia alta di Samsung, non riescono più a utilizzarli dopo aver installato l’ultimo aggiornamento software del’applicazione Galaxy Watch4 Plugin.

Considerando le informazioni pubblicate sulla pagina di download dell’app sul Play Store di Google, scopriamo che gli utenti muniti di smartphone non Samsung non riescono più a utilizzare lo smartwatch in quanto continua a richiedere di aggiornare l’app nonostante sia stata installata l’ultima versione disponibile, come si può notare dall’immagine sottostante.

Purtroppo, considerando quanto riferito da Android Central, sembra che la compagnia non abbia ancora preso in carico il bug per risolverlo nel minor tempo possibile. Se per caso avete appena acquistato il device, o se lo avete già al polso mentre leggete questa news, il nostro consiglio è di non aggiornare l’applicazione Galaxy Watch4 plugin se utilizzate uno smartphone non Samsung. Fortunatamente c’è un’alta probabilità che il colosso sudcoreano rilasci al più presto un hot-fix per correggere il bug al più presto; del resto la pagina di download sul Play Store è costellata da feedback con una stella.