Samsung Galaxy Watch4: ora o mai più con il 39% di sconto (Amazon)

Samsung non è solo il più grande e importante produttore di smartphone al mondo, ma è anche uno dei brand più apprezzati nel settore degli smartwatch. A tal proposito, in queste ore l’ottimo Samsung Galaxy Watch4 crolla di prezzo su Amazon con uno sconto del 39% che lo fa precipitare per la prima volta sotto la soglia dei 190€.

Infatti, ti bastano appena 180€ per mettere le mani su uno dei wearable più apprezzati e popolari di questi tempi; un vero campione per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo che non lo rende ancora più interessante ora che è in fortissimo sconto.

Samsung Galaxy Watch4 precipita su Amazon con il 38% di sconto: prendilo subito

Nonostante il prezzo molto economico Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch di fascia alta in tutto e per tutto, e lo si nota chiaramente dal design e dai materiali di cui è costituito. Costituito da un incredibile display circolare ad altissima risoluzione e abbracciato da una cassa circolare con due tasti laterali, il wearable del colosso sudcoreano è il punto di riferimento per quanto riguarda il tracking dell’attività fisica e il monitoraggio dei parametri vitali.

Il sensore HR non solo tiene traccia del battito cardiaco 24/7 a risposo e sotto sforzo, ma è anche in grado di registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e registra anche l’ECG che volendo puoi immediatamente condividere con il tuo cardiologo. Il wearable è anche un coach virtuale in tutto e per tutto grazie al monitoraggio di decine di sport differenti, mentre la batteria di lunga durata ti permette di utilizzarlo per giorni e giorni senza temere di restare senza autonomia.

Prendi al volo questa incredibile occasione e metti subito nel carrello uno tra i migliori smartwatch del momento mai realizzato da Samsung: a questo prezzo hai l’opportunità di allacciare al polso un device con un design premium, ricco di numerose funzionalità e soprattutto supportato per molti anni avvenire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.