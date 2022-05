Samsung Galaxy Watch4, lo smartwatch PERFETTO crolla di prezzo (-46%)

Samsung Galaxy Watch4, uno tra i migliori smartwatch sul mercato, precipita di prezzo su Amazon con il 46% di sconto: è un’offerta che non puoi lasciarti assolutamente scappare, a maggior ragione quando hai l’opportunità di mettere le mani su un device di fascia premium al prezzo di un comune fitness tracker economico.

Infatti, al prezzo di appena 145€, il wearable di Samsung è la tua occasione d’oro per ricevere a casa in appena 1 giorno un device che ha dalla sua il meglio della tecnologia e del design.

Samsung Galaxy Watch4 crolla su Amazon del 41%: non farti scappare questa offerta

La cassa circolare da 40 mm è costituita da un display ad altissima risoluzione con due tasti laterali per controllare l’interfaccia e le funzionalità di tracking, mentre sul retro è presente il sensore HR per il tracciamento costante del battito cardiaco, la concentrazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche registrare un ECG da condividere con il tuo cardiologo di fiducia. Samsung Galaxy Watch4 riesce a memorizzare in tempo reale tutti i dati relativi ai tuoi allenamenti, i passi e dispone anche del GPS indipendente (non devi portare dietro il tuo smartphone) per registrare alla perfezione la distanza percorsa.

Lo smartwatch è uno dei pochi sul mercato a riconoscere automaticamente un incredibile numero di attività sportive senza che tu debba muovere un dito: allaccialo al polso, fai il doppio nodo alle sneakers e metticela tutta in palestra per raggiungere il tuo obiettivo giornaliero. Il fitness tracker riconosce fino a 90 tipologie di esercizi e viene periodicamente aggiornato per supportarne sempre di nuovi.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello lo smartwatch di Samsung: siamo certi che, una volta indossato al polso, resterai estasiato dal suo design e dalla ricca selezione di numerose feature per tracciare gli allenamenti e monitorare alcune funzioni della salute.

