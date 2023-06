Samsung Galaxy Watch4 in super offerta: il prezzo crolla del 41%

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch che offre molte funzioni avanzate per il monitoraggio del fitness e del benessere. Attualmente disponibile su Amazon in offerta a 177€ invece di 299€, è un ottimo affare per coloro che cercano un dispositivo per migliorare il loro stile di vita. Una delle caratteristiche distintive del Galaxy Watch4 è la sua capacità di misurare comodamente la composizione corporea. Questo smartwatch ti consente di conoscere la tua percentuale di grasso corporeo, le caratteristiche del muscolo scheletrico, l’acqua corporea e altro ancora, fornendoti un’analisi approfondita del tuo corpo per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Pochissimi altri smartwatch offrono questa funzione, che, a nostro avviso, è proprio uno dei punti di forza di Samsung.

Inoltre, il Galaxy Watch4 offre funzioni di monitoraggio dell’attività fisica. Puoi contare i passi, monitorare le calorie bruciate e utilizzare il GPS durante le tue sessioni di allenamento. Questo ti permette di tenere traccia dei tuoi progressi e migliorare le tue performance nel tempo. Il Galaxy Watch4 offre anche il monitoraggio della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma in tempo reale grazie al sensore Samsung BioActive. Questa funzione ti consente di controllare la tua salute cardiaca e monitorare eventuali variazioni nella tua pressione sanguigna.

Per quanto riguarda il sonno, il Galaxy Watch4 dispone di una funzione di monitoraggio avanzato che analizza le fasi del sonno e fornisce informazioni dettagliate sulla qualità del tuo riposo. Puoi anche controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il russare durante il sonno. L’orologio ha un display di dimensioni generose, con uno schermo da 1.4 pollici che ti consente di visualizzare facilmente tutte le informazioni e le statistiche. Il Samsung Galaxy Watch4 è un orologio smartwatch completo che ti aiuterà a monitorare la tua attività fisica, migliorare la tua salute e raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Con le sue funzionalità avanzate e il prezzo scontato su Amazon, rappresenta un’opzione interessante per coloro che desiderano un dispositivo di monitoraggio del fitness di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.